Atp Banja Luka 2023, Djokovic si impone in rimonta sul giovane Van Assche

Esce vincitore alla distanza Novak Djokovic nel suo match d’esordio nell’ATP 250 di Banja Luka, dove si è imposto in tre set sul francese Van Assche. Un match che sulla carta non si presentava affatto facile per il campione serbo, apparso ben lontano dalla migliore condizione a Montecarlo e opposto ad un talentuoso giovane in ascesa, fresco di ingresso tra i primi 100. E il classe ’04 transalpino ha mostrato sul campo le sue doti, vincendo il primo set al tie-break contro Nole.

Nel secondo parziale Djokovic alza clamorosamente il livello alla battuta, cedendo solamente due turni nei suoi turni di servizio e brekkando due volte il suo avversario per il 6-3. Poi un momento di calo per il serbo, che torna a perdere la battuta nel primo game della terza frazione, salvo da quel momento aprire un parziale sei games a uno che gli permettono di chiudere per 6-2 e volare ai quarti di finale.