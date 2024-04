Che fine ha fatto Tiago Djalò? Zero minuti e zero presenze alla Juventus, è fermo da 13 mesi

Zero minuti, zero presenze, ultima apparizione in un campo da calcio professionistico datata oltre quattordici mesi fa. La domanda sorge spontanea: che fine ha fatto Tiago Djalò? Il difensore della Juventus, acquistato dal Lille nel recente mercato di gennaio per tre milioni di euro più bonus, ha firmato un contratto con i bianconeri sino al 2026 e in questi primi tre mesi non ha mai messo piede in campo, neanche per un secondo.

Complice l’infortunio al crociato dello scorso anno: Djalò giocava nel Lille e in quel maledetto 4 marzo 2023 si è rotto il crociato nel match contro il Lens dopo solo dieci minuti di gioco. Da quel momento in poi, dopo l’operazione, ha cominciato l’iter riabilitativo ma non è stato più impiegato dal club francese. A gennaio di quest’anno è arrivato il trasferimento alla Juventus: il 24enne portoghese era seguito anche dall’Inter, ma i bianconeri hanno bruciato la concorrenza e lo hanno portato a Torino. Ma Massimiliano Allegri non lo ha reputato ancora in condizione e probabilmente pronto per il campionato italiano. Soprattutto in un finale di stagione dove la Juventus deve consolidare il posto Champions League e si gioca partite da dentro o fuori in Coppa Italia.

Certo, fa riflettere il dato che Djalò rischi di arrivare ad agosto 2024 con zero minuti sulle gambe nell’ultimo anno e mezzo. E per riprendere il ritmo partita e l’agonismo sicuramente servirà del tempo. Chissà se, con il raggiungimento aritmetico dell’obiettivo Champions League, l’allenatore livornese gli concederà qualche spezzone di partita nelle ultimissime partite di questa stagione.