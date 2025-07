Sport in tv lunedì 7 luglio: a Wimbledon ben tre italiani in campo, le Azzurre del calcio sfidano il Portogallo, l’Italia U19 femminile affronta il Giappone al Mondiale di pallavolo

Un inizio di settimana da vivere intensamente, a mille all’ora perché è un lunedì che può regalare grandi emozioni soprattutto per lo sport italiano. Wimbledon, manco a dirlo, la fa padrone, con il torneo britannico che si tinge di azzurro Italia. In campo ben tre connazionali arrivati agli ottavi di finale.

Nel torneo singolare Jannik Sinner sfida Dimitrov sul Centre Court, il campo principale, quello riservato solo ai più grandi. Manco a dirlo, il numero uno al mondo è il grande favorito e c’è curiosità nel capire se continuerà con la sua striscia di vittorie per 3-0. In campo anche Flavio Cobolli che sfiderà Marin Cilic, un veterano di Wimbledon, addirittura ex finalista, e Lorenzo Sonego che invece dovrà vedersela contro Ben Shelton.

L’Italia del calcio femminile, invece, sfiderà il Portogallo negli Europei 2025 mentre la selezione femminile U19 di pallavolo sfiderà le pari età nipponiche nel Mondiale di categoria. Spazio, poi, alla terza tappa del Tour de France sperando in una vittoria di un italiano ed alla seconda del Giro d’Italia femminile.

Sport in Tv: orari e programma completo

12.00 Tennis, Wimbledon: ottavi di finale (1° match sul Court 2 Flavio Cobolli-Marin Cilic, 2° match sul Court 1 dalle 14.00 Lorenzo Sonego-Ben Shelton, 3° match sul centrale dalle 14.30 Jannik Sinner-Grigor Dimitrov) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena ed i canali da Sky Sport 251 a Sky Sport 254; live streaming su Sky Go e NOW

12.00 Ciclismo femminile, Giro d’Italia: seconda tappa – Dalle 12.45 in diretta tv su Rai Sport e Rai 2 (dalle 14.00 in poi); live streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN

13.25 Ciclismo, Tour de France: terza tappa – Diretta streaming integrale su discovery+ e DAZN; dalle 14.45 anche in tv su Rai 2 ed in streaming su Rai Play

18.00 Basket femminile, Europei U18: Italia-Finlandia – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA

18.00 Calcio femminile, Europei: Spagna-Belgio – Diretta streaming su UEFA.tv

21.00 Calcio femminile, Europei: Italia-Portogallo – Diretta tv su Rai 2 e live streaming su Rai Play

21.15 Volley femminile, Mondiali U19: Italia-Giappone – Diretta streaming su VBTV e sul canale Youtube Volleyball World