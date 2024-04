Atp Monaco 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 17 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco all’Atp 250 di Monaco 2024 per la giornata di martedì 17 aprile. Scendono in campo due dei big del torneo bavarese: l’idolo di casa Sascha Zverev sfida l’austriaco Rodionov, mentre per Taylor Fritz ci sarà lo spagnolo Moro Canas, reduce dal successo al debutto ai danni di Thiem. Di seguito l’ordine di gioco.

CENTER COURT

Ore 11:00 – (WC) Molleker vs (6) Draper

a seguire – (1) Zverev vs Rodionov

a seguire – (3) Fritz vs (Q) Moro Canas

a seguire – Michelsen vs Garin