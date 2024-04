Basket, Fontecchio: “Preolimpico? Prima devo risolvere il problema al piede”

L’ala dei Detroit Pistone e della Nazionale italiana, Simone Fontecchio, ha parlato a Sky Sport al termine della regular season Nba, che lo ha visto saltare l’ultimo mese a causa di un problema all’alluce del piede sinistro: “È stato un infortunio abbastanza casuale, nell’ultima azione in attacco della partita contro Miami. Sono caduto e ho sbattuto l’alluce in maniera insolita e molto violenta. All’inizio pensavamo fosse solo una botta, per cui eravamo tutti convinti che sarei tornato in campo a breve. Invece è stata una cosa molto più lunga del previsto, ci combatto ancora oggi perché forse c’è l’interessamento di un paio di legamenti vicino alle ossa della punta del piede, i sesamoidi“. L’ex Alba Berlino ha poi precisato: “Non dovrebbe essere nulla di grave, semplicemente un infortunio su cui dovrò continuare a lavorare per tornare in salute: di certo però è stato tutto più lungo di quanto pensassimo. Purtroppo è andata così“.

Fontecchio si è soddisfatto della sua seconda stagione in Nba: “La definirei molto positiva. Sono contento e molto orgoglioso di ciò che ho fatto. Al via del training camp a Utah facevo parte del terzo quintetto, ovvero ero fuori dalla rotazione. Poi, grazie a qualche infortunio e al mio duro lavoro in palestra, giorno dopo giorno, a furia di sgomitare mi sono ricavato un ruolo da titolare, e quando sono stato scambiato a Detroit ero diventato un giocatore da quintetto. Di questo sono molto, molto orgoglioso e felice: la cosa migliore che ho dimostrato è di essere un giocatore affidabile, qualsiasi siano le condizioni in cui mi ritrovo“. L’infortunio al piede rischia di pregiudicare il preolimpico: “In questo momento sono molto concentrato sul mio piede, onestamente. Voglio prima risolvere questo infortunio, e spero di farlo il prima possibile. Ora torno in Italia per lavorare con il mio fisioterapista e con il mio preparatore. Risolto questo penserò alla Nazionale, ma al momento non mi sento di dire nulla, perché questo stop pensavo durasse poco e invece non è stato così“.