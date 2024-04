Ciclismo, Vingegaard dimesso dall’ospedale: “Ringrazio il personale sanitario e tutti quanti per il supporto”

A quasi due settimane di distanza dalla tremenda caduta al Giro dei Paesi Baschi in cui ha avuto la peggio, Jonas Vingegaard è stato dimesso dall’ospedale di Vitoria-Gasteiz in cui era ricoverato. Il due volte campione in carica del Tour de France ha voluto ringraziare il personale sanitario per essersi preso cura di lui in questi 12 giorni di degenza, oltre a tutti i tifosi per il supporto morale dimostrato nei suoi confronti. Ora per il corridore del Team Visma Lease a Bike comincia la fase di recupero, come annunciato dal profilo Twitter della squadra.

Good news! A message from Jonas 🍀❤️ 𝘏𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘰𝘯𝘦, 𝘪𝘵’𝘴 𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘧𝘰𝘳 𝘮𝘦 𝘵𝘰 𝘭𝘦𝘢𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘩𝘰𝘴𝘱𝘪𝘵𝘢𝘭. 𝘐 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘬 𝘢𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘴𝘵𝘢𝘧𝘧 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘢𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘰 𝘨𝘰𝘰𝘥 𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘰𝘧 𝘮𝘦. 𝘈𝘯𝘥 𝘐 𝘸𝘢𝘯𝘵… pic.twitter.com/5wI6Ot4uJR — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) April 16, 2024