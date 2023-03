Atp Masters 1000 Miami 2023: il montepremi e il prize money

Il montepremi e il prize money dell’Atp Masters 1000 di Miami 2023, prestigioso evento a stelle e strisce in programma sul cemento outdoor californiano. Come accaduto già ad Indian Wells sono tanti gli attesi, a partire da Novak Djokovic e Rafael Nadal, che vedremo direttamente a Monte Carlo con ogni probabilità. Non è dato sapere quando invece tornerà sul tour Nick Kyrgios, ma la certezza è che non lo vedremo in Florida. Quindi Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev saranno nuovamente le prime due teste di serie del tabellone, con tanti outsiders pronti a dar battaglia. Tra questi, ovviamente, il nostro Jannik Sinner. Anche a Miami saranno cinque gli azzurri nel tabellone principale: oltre all’altoatesino ci saranno Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, tutti a caccia di riscatto dopo le precoci sconfitte ottenuta in California. Il prize money totale dell’evento di Miami al maschile corrisponde a 7 milioni e 998mila 430 euro totali, dei quali 1 milione e 190mila 454euro andranno a beneficio di colui che infine alzerà il trofeo, con 1000 punti annessi a impreziosire la cifra stabilita.

MONTEPREMI ATP MASTERS 1000 MIAMI 2023

PRIMO TURNO – € 17.599 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 29.129 (25 punti)

TERZO TURNO – € 52.599 (45 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 91.442 (90 punti)

QUARTI DI FINALE – € 173.977 (180 punti)

SEMIFINALI – € 332.585 (360 punti)

FINALISTA – € 624.700 (600 punti)

VINCITORE – € 1.190.454 (1000 punti)