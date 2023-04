Tiro con l’arco, Coppa del Mondo 2023: i convocati italiani per le prime due tappe

Lo staff azzurro della nazionale di tiro con l’arco ha comunicato i convocati per le prime due tappe della Coppa del Mondo 2023, che prenderà il via ad Antalya (Turchia) dal 18 al 23 aprile per poi proseguire in Cina a Shanghai dal 16 al 22 maggio. Con oltre un mese di preavviso quindi si conoscono già i nomi di coloro che scenderanno in pedana in questi due importanti appuntamenti, da cui entrerà nel vivo la marcia di avvicinamento ai Giochi Europei di Cracovia (21 giugno-2 luglio) e i Campionati Mondiali di Berlino in programma dal 28 luglio al 7 agosto. I due eventi clou dell’anno saranno fondamentali anche perchè assegneranno i primi pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 sia per quanto riguarda le carte individuali che per le squadre. Di seguito la lista dei convocati.

Prima tappa, Antalya 18-23 aprile

Arco olimpico maschile: Michele Frangilli, Federico Musolesi, Mauro Nespoli, Alessandro Paoli.

Arco olimpico femminile: Lucilla Boari, Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati, Elisabetta Mijno.

Arco compound maschile: Marco Bruno (Arcieri Iuvenilia), Leonardo Costantino (Arcieri delle Alpi), Jesse Sut (Kosmos Rovereto).

Arco compound femminile: Irene Franchini (Fiamme Azzurre), Elisa Roner (Kosmos Rovereto) e Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino).

Seconda tappa, Shanghai 16-22 maggio

Arco olimpico maschile: Michele Frangilli, Federico Musolesi, Mauro Nespoli, Alessandro Paoli.

Arco olimpico femminile: Lucilla Boari, Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati,Roberta Di Francesco.

Arco compound maschile: Marco Bruno (Arcieri Iuvenilia), Leonardo Costantino (Arcieri delle Alpi), Elia Fregnan (Arcieri Del Torrazzo).

Arco compound femminile: Irene Franchini (Fiamme Azzurre), Elisa Roner (Kosmos Rovereto) e Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino).