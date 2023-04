Jannik Sinner sconfitto in finale nel Masters 1000 Miami 2023: montepremi e nuovo ranking

Jannik Sinner è stato sconfitto nella finale del Masters 1000 di Miami 2023 dal russo Daniil Medvedev. Niente da fare per il tennista azzurro, che si è arreso con il punteggio di 7-5 6-x dopo 1hx’ di gioco. Dopo il ko del 2021 nell’atto conclusivo contro Hurkacz, Jannik si ferma nuovamente a un passo dal titolo in Florida. La sconfitta non cancella però un torneo fantastico, in cui si è espresso ad altissimi livelli e si è anche assicurato una splendida battaglia con Alcaraz in semifinale.

In termini di numeri, Sinner ha conquistato ben 600 punti del ranking maschile, per un totale di 3345 punti che lo proiettano alla posizione numero 9 della classifica; inoltre, l’altoatesino si è assicurato 624mila e 700 euro complessivi.

Niente best ranking dunque per il classe 2001 (che in caso di vittoria sarebbe salito al sesto posto), che avrà sicuramente modo di riprovarci nei prossimi appuntamenti stagionali. Non a caso è numero 4 della Race e sta vivendo un 2023 da grande protagonista. L’unica cosa che manca è proprio un titolo importante. Di seguito il montepremi completo del Masters 1000 di Miami 2023.

MONTEPREMI ATP MASTERS 1000 MIAMI 2023

PRIMO TURNO – € 17.599 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 29.129 (25 punti)

TERZO TURNO – € 52.599 (45 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 91.442 (90 punti)

QUARTI DI FINALE – € 173.977 (180 punti)

SEMIFINALI – € 332.585 (360 punti)

FINALISTA – € 624.700 (600 punti)

VINCITORE – € 1.190.454 (1000 punti)