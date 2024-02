Atp Marsiglia 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 6 febbraio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Marsiglia 2024 della giornata di martedì 6 febbraio. Proseguono gli incontri di primo turno in terra francese, con diversi incontri interessanti sul Campo Centrale. Murray sfida Machav e prova a tornare alla vittoria, poi in sessione serale Shapovalov trova di nuovo Gaston dall’altra parte della rete. Di seguito il programma completo.

CENTRAL

Ore 13:30 – Barrere vs (5) Davidovich Fokina

a seguire – Machac vs Murray

Non prima delle 18:00 – (Q) Gaston vs (WC) Shapovalov

a seguire – Korda vs (Q) Grenier

COURT 1

Ore 13:30 -Zhang vs Muller

a seguire – (Q) Cressy vs Rinderknech

5°match – (8) Lehecka vs (Q) Goffin