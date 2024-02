Formula 1, Die Telegraaf: “Red Bull avvia indagine su Christian Horner per comportamento inappropriato”

Una potenziale bomba sta scuotendo in queste ore il mondo della Formula 1. La Red Bull ha infatti annunciato di aver avviato un’investigazione indipendente nei confronti del proprio team principal Christian Horner per quelli che vengono definiti “comportamenti inappropriati”. Stando a quanto riportato dagli olandesi di “Die Telegraaf”, il tutto sarebbe partito dalle lamentele di una dipendente interna al team che avrebbe esposto comportamenti “non richiesti” e non meglio precisati da parte di Horner. Quest’ultimo avrebbe negato ogni accusa, ma l’azienda ha voluto comunque avviare un procedimento affidandosi a un legale esterno e indipendente.

“Dopo che l’azienda è venuta a conoscenza di queste accuse – si legge nella nota riportata dalla stampa olandese – è stata avviata un’indagine indipendente. Questo procedimento è già in corso ed è condotto da un esperto legale esterno. Prendiamo queste vicende molto sul serio e ci auguriamo che il procedimento possa concludersi il più presto possibile. Allo stato attuale non sarebbe appropriato commentare ulteriormente.”