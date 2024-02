Serie A, Casini: “Vogliamo più autonomia dalla FIGC. Valutiamo di seguire il modello della Premier League”

“Ciò che è emerso durante la discussione odierna è che il sistema federale e il modello organizzativo dove la Serie A è collocata non sono adeguati. C’è bisogno di una maggiore autonomia e autodeterminazione delle scelte, quindi l’assemblea ha deciso di iniziare un percorso di valutazione di un meccanismo di autonomia simile al modello della Premier League inglese”. Queste le dichiarazioni del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini durante la conferenza stampa al termine dell’assemblea che si è tenuta quest’oggi. “Mi sembra prematuro prlare di uscita dalla Figc. La Premier tecnicamente non è fuori dalla Federazione, si è comunque all’interno di un sistema federale. Quello che la Premier ha di diverso è un modello organizzativo differente – ha proseguito -, collegato al peso economico. Quello che è emerso è che attualmente il sistema organizzativo non riconosce alla Serie A il peso che dovrebbe avere in relazione al peso economico”.

“Oggi è emerso questo a conferma di un comune sentire di tutte le squadre, che hanno sentito la necessità di andare verso un percorso ulteriore – ha aggiunto -. C’è un tema che riguarda anche singole decisioni, come quelle sulle liste delle squadre, o le regole su extracomunitari, sui vivai: tutto quello che oggi è deciso dal consiglio federale domani potrebbe vedere la Serie A maggiormente autonoma in queste decisioni. Non si tratta di avere un consigliere in più in Federazione ma si tratta di andare verso un modello che assicuri maggior autonomia decisionale”.