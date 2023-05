Atp Lione 2023: Cerundolo travolge Norrie, in finale sfiderà la wild card Fils

Dopo l’ottimo torneo di Roma, con tanto di vittoria ai danni di Sinner, Francisco Cerundolo prosegue il suo buon momento di forma e raggiunge la finale dell’Atp 250 di Lione 2023. Il tennista argentino, reduce dal successo in tre set ai danni di Draper, ha piegato un altro tennista britannico: Cameron Norrie. 6-3 6-0 il punteggio di un incontro a senso unico, durato appena 1h13′ e in cui non c’è mai stata storia.

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

TABELLONE

A contendere il titolo al sudamericano sarà il beniamino di casa Arthur Fils, che si è aggiudicato un match pazzo contro Brandon Nakashima. Il francese, in tabellone con una wild card, si è imposto per 7-5 4-6 7-6 dopo circa tre ore di gioco. Fils aveva avuto anche un match point sul 5-4 e sembrava aver vinto, ma dopo aver esultato rotolandosi per terra si è dovuto rialzare perché la palla era buona. Fortunatamente per lui la vittoria è arrivata comunque, così come la prima finale Atp. Tra i due non ci sono precedenti.