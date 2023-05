Probabili formazioni Spezia-Torino, trentasettesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Spezia-Torino, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La compagine padrona di casa ha disperatamente bisogno di portare a casa i tre punti per continuare a lottare per la salvezza in queste ultime gare della stagione. La formazione granata, dal suo canto, vuole cercare di agguantare l’ottavo posto in classifica per sognare l’Europa in caso di modifiche post-season alla graduatoria. La partita andrà in scena alle ore 15:00 di domenica 28 maggio e sarà trasmessa in diretta su Dazn. Ecco, di seguito, le possibili scelte dei due allenatori Leonardo Semplici ed Ivan Juric.

SPEZIA – A formare la coppia d’attacco insieme a Nzola dovrebbe esserci Shomurodov, mentre Verde va verso la panchina. A centrocampo spazio a Gyasi, Ekdal, Bourabia, Esposito e Reca.

TORINO – Con il ritorno di Sanabria, Juric dovrebbe confermare l’attaccante come unica punta con Karamoh e Vlasic a supporto. In difesa confermati Djidji, Schuurs e Buongiorno, sulle fasce Singo e Rodriguez.

Le probabili formazioni di Spezia-Lecce

Spezia (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Gyasi, Ekdal, Bourabia, Esposito, Reca; Nzola, Shomurodov.

Ballottaggi: Esposito 60% – Kovalenko 40%

Indisponibili: Maldini, Sala, Holm, Beck, Moutinho, Zurkowski.

Squalificati: Amian.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilic, Ricci, Rodriguez; Karamoh, Vlasic; Sanabria.

Ballottaggi: Karamoh 60% – Seck 40%

Indisponibili: Miranchuk, Radonjic.

Squalificati: –