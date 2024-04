A Houston, negli Stati Uniti, va in scena il torneo ATP 250 che vede in campo, sotto bandiera tricolore, Luciano Darderi. Sarà proprio l’azzurro domani ad aprire le danze, scendendo in campo alle 21:00 italiane contro Cerundolo. Nel corso della giornata sono previsti altri tre match, che termineranno nella notte italiana. Di seguito la programmazione intera:

L. Darderi vs F. Cerundolo

B. Nakashima vs R. Hijikata

B. Shelton vs Z. Bergs

M. Giron/D. Shapovalov vs J. Wolf