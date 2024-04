WTA Charleston 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 3 aprile con Cocciaretto

Il programma e gli orari della giornata del 3 aprile a Charleston, dove si sta svolgendo il WTA 2024. Domani, le partite inizieranno alle 23:00 italiane su tutti i campi da gioco, con Cocciaretto ad aprire le danze al programma giornaliero sul secondo terreno di gioco. L’azzurra sfiderà Azarenka per ottenere il pass di accesso alla fase successiva. Di seguito, la programmazione di tutti i campi:

CREDIT ONE STADIUM

C. WOZNIACKI vs A. KALININA

E. NAVARRO vs K. VOLYNETS

S. ROGERS vs V. KUDERMETOVA

D. COLLINS vs O. JABEUR

L. FERNANDEZ vs S. STEPHENS

ALTHEA GIBSON

V. AZARENKA vs E. COCCIARETTO

D. KASATKINA vs A. KRUEGER

B. HADDAD MAIA vs C. DOLEHIDE

E. SVITOLINA vs D. SAVILLE

COURT 3

L. TSURENKO vs A. SHARMA

T. TOWNSEND vs E. ALEXANDROVA

V. GRACHEVA vs E. MERTENS