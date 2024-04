Fenerbahce: assemblea generale per decidere il futuro del club, riuniti in 25.000

Photo LiveMedia/Matthieu Mirville/DPPI , France, July 20, 2023, French football Ligue 1 match FOOTBALL - TRAINING OF THE PARIS SG TEAM Image shows: Illustration of the Kipsta match balls during the training of the Paris Saint-Germain team on July 20, 2023 at Campus PSG in Poissy, France LiveMedia - World Copyright

Il Fenerbahce ha indetto un’assemblea generale straordinaria per decidere il futuro del club. Il presidente Ali Koç ha parlato così ai più di 22.000 tifosi che si sono riuniti allo stadio Şükrü Saracoğlu: “I nostri giocatori hanno detto che vogliono lottare fino alla fine per diventare campioni. La decisione di ritirarsi dalla lega è stata accantonata fino alla prossima assemblea generale, fra 3 mesi. Qualcuno ha detto che sarebbe meglio schierare i giovani in campionato e la prima squadra in Conference… Non dobbiamo fare le comparse in questo teatro, sono io il primo a dirlo. Ma bisogna riflettere attentamente anche sull’equilibrio tra non essere una comparsa e lasciare il campo vuoto. È stato detto che dovremmo scegliere la formula che trasmette il messaggio più forte e ci causa il minor danno, per non sbagliare dove abbiamo ragione. Provare ancora una volta le ingiustizie che abbiamo subito stabilendo buoni rapporti per non essere ritenuti responsabili in eventuali scontri che potrebbero verificarsi in futuro. Dare messaggi attraverso campagne di comunicazione. Una volta usciti di qui, è allora che inizierà davvero il nostro lavoro. La vera lotta inizia da oggi“. Infine: “Il Fenerbahçe vince un campionato ogni 13 anni e questo dato non può essere spiegato esclusivamente con argomenti sportivi. Gli eventi che abbiamo vissuto non sono mai stati vissuti da nessuno al mondo, tanto meno in Turchia“.