Atp Houston 2023: titolo e best ranking per Tiafoe, battuto in finale Etcheverry

Frances Tiafoe ha vinto l’Atp 250 di Houston 2023, unico appuntamento sulla terra rossa in programma negli Stati Uniti. In Texas, a trionfare è stato il beniamino di casa, che ha dovuto giocare quattro match in due giorni per via della pioggia che ha costretto gli organizzatori a modificare il programma, ma è riuscito a imporsi. Sconfitto in finale l’argentino Tomas Etcheverry, che ha lottato come suo solito ma si è dovuto arrendere dopo 1h55′.

QUANTO HA GUADAGNATO TIAFOE?

A Tiafoe sono bastati due tie-break per mettere le mani sul secondo titolo della sua carriera e fare un passo avanti in classifica. Grazie a questo risultato, l’americano ritocca il suo best ranking, portandosi al numero 11, e nei prossimi mesi potrà dare l’assalto alla top 10. Settimana molto positiva anche per Etcheverry, che guadagna 14 posizioni in classifica e si assicura il debutto tra i primi 60.