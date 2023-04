Golf, Augusta Masters 2023: Rahm trionfa e torna numero uno al mondo

Il vincitore dell’Augusta Masters 2023, primo Major della stagione, è Jon Rahm. Si chiude in bellezza la settimana dello spagnolo, che s’impone per la prima volta in Georgia e mette in bacheca il primo Masters della carriera nonché il secondo slam dopo gli US Open 2021. Rahm si è assicurato la vittoria grazie a un ultimo giro da urlo, chiudendo con il punteggio di -12; battuti di ben quattro colpi gli americani Brooks Koepka e Phil Mickelson, secondi a -8.

Grazie a questo risultato, il 28enne spagnolo scavalca Scottie Scheffler e torna numero uno al mondo. “Dedico la vittoria a Seve (Ballestreros, ndr). Vincere nel 40° anniversario della sua vittoria, il suo compleanno e a Pasqua, significa tantissimo“. Ballestreros era un ex golfista spagnolo, morto di cancro 12 anni fa, all’età di 54 anni. Si tratta di uno dei quattro spagnoli ad avere vinto la ‘Green Jacket’.