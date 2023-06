Atp Halle 2023: Sinner si ritira contro Bublik: problema muscolare da valutare in vista di Wimbledon

Jannik Sinner si ritira e saluta Halle. Nel corso del quarto di finale contro Alexander Bublik, il tennista altoatesino ha alzato bandiera bianca quando la partita era ormai quasi compromessa, 7-5 2-0 in favore del suo avversario. Jannik nel corso del primo set, su una palla corta del kazako, ha fatto un movimento innaturale e probabilmente ha sentito un piccolo fastidio muscolare alla coscia sinistra. Ragion per cui ha deciso di gettare la spugna per non peggiorare ulteriormente le cose anche in vista di Wimbledon.

PRIMO SET – La partita era cominciata in maniera equilibrata: entrambi i giocatori tenevano i rispettivi turni di servizio senza particolari patemi d’animo. Ottimi servizi, pochi scambi e games che volavano via, almeno sino all’ottavo gioco. Quando Bublik, avanti 4-3, riusciva ad approfittare dei tanti errori soprattutto con il diritto da parte di Sinner e brekkava per la prima volta. Un allungo che però non era definitivo: infatti sul 5-3 40-15 qualcosa si inceppava nella testa del kazako che non chiudeva i conti e rimetteva in carreggiata Sinner, l’azzurro pareggiava i conti sul 5-5. Poi un altro break e stavolta il 7-5 definitivo.

SECONDO SET – A fine primo parziale l’azzurro faceva rientro negli spogliatoi per un medical time-out alla coscia sinistra, frutto di un problema avvenuto dopo una palla corta di Bublik. Sinner gioca due games, li perde entrambi e decide di alzare bandiera bianca per non peggiorare ulteriormente le cose. Sperando che tutto ciò serva e che possa tornare in campo tra qualche giorno a Wimbledon per il terzo slam dell’anno.