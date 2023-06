Giochi Europei Cracovia 2023, tiro a segno: Monna e Costantino oro nella pistola mixed team

Si apre con una medaglia d’oro nel tiro a segno la seconda giornata di gare per l’Italia ai Giochi Europei di Cracovia 2023. Dopo aver ottenuto il primo punteggio in qualifica (581) al Wroclaw Shooting Centre, Sara Costantino e Paolo Monna hanno vinto la finale per l’oro nella pistola mixed team battendo 17-7 gli armeni Benik Khlghatyan ed Emilia Karapetyan. Per il tiro a segno si tratta della terza medaglia a Cracovia, dopo i bronzi conquistati da Danilo Denis Sollazzo e Sofia Ceccarello nel mixed team di carabina e da Paolo Monna nella pistola 10 metri. Quarto posto invece per l’altra coppia italiana in gara, formata da Federico Nilo Maldini e Maria Verricchio: dopo aver ottenuto il terzo punteggio in qualificazione, gli azzurri sono stati sconfitti 16-2 nella finale per il bronzo dai bulgari Antoaneta Kostadinova e Samuil Donkov.