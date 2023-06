Serie A, Kvaratskhelia vince il premio ‘Goal of the Season’ per la rete all’Atalanta

L’ennesimo riconoscimento ad impreziosire una stagione storica e conclusa con lo Scudetto. L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha vinto il premio ‘Goal of the Season’ grazie alla rete realizzata contro l’Atalanta al ‘Maradona’ lo scorso 11 marzo. Su tocco di Osimhen, l’esterno georgiano ha puntato e messo a sedere mezza difesa bergamasca, prima di scagliare in rete il pallone. Il gol di ‘Kvara’ è così risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Serie A, rispetto agli altri ‘goal of the month’ della stagione.