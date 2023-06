Atp Halle 2023: fuori a sorpresa Tsitsipas, Medvedev batte Djere in tre set

L’Atp 500 di Halle 2023 perde anzitempo un grande protagonista. Stefanos Tsitsipas è stato infatti eliminato al secondo turno per mano di Nicolas Jarry. 7-6 7-5 il punteggio del match, durato 1h53′ e portato a casa dal cileno, più cinico nei momenti chiave. Nonostante entrambi i set siano stati molto combattuti, tutti e due i giocatori hanno avuto svariate chance. Jarry ha annullato 5 palle break su 5, mentre il greco 6 su 7. La maggior freddezza nei punti decisivi ha però premiato il tennista sudamericano, che ai quarti di finale sfiderà il padrone di casa Alexander Zverev.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

Avanti invece Daniil Medvedev, che ha lasciato un set per strada contro Laslo Djere ma ha conquistato una vittoria mai davvero in discussione. Il russo ha infatti vinto in maniera piuttosto agile il primo e il terzo set, entrambi per 6-3, mentre nel secondo ha dilapidato un buon vantaggio nel tie-break, perdendo 6 dei 7 punti giocati sul 4-1 in suo favore. Infine, successi per Struff e Bautista Agut.