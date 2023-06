Formazioni ufficiali Romania-Spagna: Europei Under 21 2023

Le formazioni ufficiali di Romania-Spagna, match della prima giornata degli Europei Under 21. I padroni di casa puntano sull’attaccante del Parma, Mihaila, reduce da un’ottima prova con la nazionale maggiore. La Spagna cerca i talenti del futuro per le Furie Rosse di De La Fuente. Di seguito, ecco le scelte dei due commissari tecnici per questa prima gara del torneo continentale. Fischio d’inizio alle 20:45.

Le formazioni ufficiali di Romania-Spagna

Romania: in attesa

Spagna: in attesa