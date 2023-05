Atp Ginevra 2023: la finale sarà Dimitrov-Jarry, eliminati a sorpresa Fritz e Zverev

Grigor Dimitrov tornerà a giocare una finale Atp dopo oltre cinque anni dall’ultima volta (Rotterdam 2018). Il tennista bulgaro ha infatti sconfitto in rimonta Taylor Fritz, raggiungendo l’atto conclusivo dell’Atp 250 di Ginevra 2023. 3-6 7-5 7-6 il punteggio dell’incontro, che a un certo punto sembrava perso per l’ex numero 3 del mondo, che si trovava sotto di set e break (3-6 2-4) e sembrava in grande difficoltà. Bravo a non mollare, è riuscito però a raddrizzare la sfida e a spuntarla dopo quasi tre ore di gioco.

In finale non sarà derby tra wild card poiché Alexander Zverev, anche lui invitato dagli organizzatori, si è arreso a Nicolas Jarry per 7-6 6-3 dopo 1h48′. Seconda finale stagionale per il cileno e seconda finale in carriera a Ginevra, dove nel 2019 fu sconfitto da… Zverev. Jarry si conferma molto pericoloso in condizioni di gioco come quelle del torneo svizzero e andrà a caccia di titolo e best ranking (in caso di vittoria salirebbe al 35° posto). L’unico precedente (Barcellona 2019) è stato vinto proprio dal sudamericano.