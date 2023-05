Il Tottenham vira su Ange Postecoglu dopo il no di Arne Slot. Il tecnico, attualmente alla guida del Celtic, è stato accostato anche al Wolverhampton qualora Lopetegui andasse via. “Leggo anch’io quello che viene scritto ma non mi farò distrarre da roba che può essere affascinante per altri ma non per me, la mia priorità sono le prossime partite”, ha dichiarato.