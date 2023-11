Atp Finals Torino 2023, Rune: “Voglio sfruttare quest’opportunità. Djokovic? Mi diverto ad affrontarlo”

Alla vigilia delle Atp Finals 2023 di Torino, Holger Rune ha parlato al sito ufficiale dell’Atp: “Qualificarmi era un grande obiettivo per me fin dall’inizio dell’anno. Si trattava sicuramente di un risultato che volevo raggiungere e sono molto soddisfatto di avercela fatta. Ora voglio sfruttare quest’opportunità. Dopo Wimbledon ho attraversato un momento difficile, ma reputo normale avere alti e bassi. L’importante è imparare dai momenti difficili e uscirne più forti. Negli ultimi tornei ho recuperato una buona versione del mio tennis“.

Il giovane danese ha poi proseguito: “Sarebbe bello se invece di un solo torneo all’anno come questo, ce ne fossero otto. Penso che la pressione sia qualcosa di divertente e quando manca mi annoio. Questi tornei mi danno un’enorme motivazione e penso che suscitino grandi interesse tra i tifosi e i tennisti. A vincere il titolo non sarà solo chi riuscirà a giocare il miglior tennis, ma anche chi sarà più forte mentalmente“.

Rune ha poi analizzato il match d’esordio contro Novak Djokovic: “Non puoi aspettarti che abbia una brutta giornata perché è un giocatore che perde quattro o cinque partite all’anno. L’unica cosa che puoi fare è dare il massimo ed essere completamente concentrato in ogni momento, così da approfittare di ogni opportunità che hai. Quattro anni fa mi allenai con lui in questo torneo ed avevo paura che si arrabbiasse con me nel caso non lo scaldassi al meglio. Ora invece mi diverto molto ad affrontarlo e non ho paura di condividere il campo con una leggenda del suo calibro“.