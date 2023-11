Rublev su Sinner: “Bercy? Giocatori come lui andrebbero trattati meglio”

A poche ore dall’inizio delle NITTO Atp Finals, Andrey Rublev torna a parlare del Masters 1000 di Bercy, menzionando anche il ritiro di Sinner dal torneo: “L’idea è che se inizi alle 11 del mattino non puoi fare più di cinque partite in una giornata sullo stesso campo, mentre a Bercy erano sei. Negli Slam questa situazione è un po’ più facile da gestire perché, anche se finisci tardi, hai la giornata libera per recuperare. Nel Masters 1000, però, spesso non c’è un giorno libero in mezzo, quindi diventa più complicato. Non è bello che un giocatore e una persona incredibile come Jannik, che vorresti sempre vedere giocare, non possa farlo perché finisce tardi. Capisco perfettamente. I giocatori più importanti, che sono anche quelli che possono avvicinare più persone al tennis, dovrebbero essere trattati meglio” conclude Rublev.