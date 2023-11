Nuoto, Trofeo Nico Sapio: Benedetta Pilato protagonista assoluta

Si è conclusa la seconda e ultima giornata del Trofeo Nico Sapio, giunto quest’anno alla sua 49esima edizione. L’appuntamento era di grande importanza in vista degli Europei che si terranno in Romania. A Genova, Lorenzo Zazzeri si è qualificato per il torneo europeo nei 100 stile libero in 46.69. Nei 100 rana Benedetta Pilato è stata la protagonista assoluta. La nuotatrice che ieri aveva conquistato i 50, oggi ha raggiunto di nuovo il primo gradino con un grande 1:04.03. Ottima prestazione anche per Alberto Razzetti, primo sia nei 200 delfino in 1:52.51, sia nei 400 misti, chiusi in 4:06.92. Nei 50 rana, Simone Cerasuolo ha avuto la meglio in 26.37, mentre i 100 dorso sono stati dominati da Thomas Ceccon in 50.15. Infine, negli 800 stile libero femminile, Simona Quadarella timbra il cartellino in 8:12.71.