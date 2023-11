Atp Finals 2023, Zverev: “Grande vittoria, ho servito benissimo. Caduta? Sono solo scivolato”

Alexander Zverev è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ai danni di Carlos Alcaraz alle Atp Finals 2023 di Torino: “E’ una vittoria importante, non potrebbe essere altrimenti visto che qui a Torino si gioca solo contro i migliori. Ho servito molto bene e sono contento di come ho cominciato il torneo. Superficie veloce? Qui a Torino lo è sempre, forse incide l’altitudine“. Il tedesco ha poi fatto un bilancio della sua stagione: “I primi quattro mesi sono stati duri. Ero piuttosto frustrato e non credevo di potermi qualificare per le Finals. Nella seconda metà invece mi sono ritrovato e gli alti sono stati più dei bassi. Essere qui a Torino è un risultato importante“.

Infine, sulla brutta caduta nel terzo set che ha tenuto tutti col fiato sospeso per qualche istante: “Ho capito immediatamente che non era una distorsione. Forse la caduta ha pizzicato il tendine d’Achille, ma mi auguro che non sia nulla di grave e che io possa giocare regolarmente. Ho sentito dolore per un minuto e mezzo, poi è passato. Sicuramente non è stato piacevole, ma per fortuna non è stato niente di preoccupante“. Sascha ha infine ribadito: “Flashback di Parigi? No, perché è stato un movimento diverso. Sono semplicemente scivolato, mentre in quell’occasione avevo sentito anche il suono della distorsione“.