Napoli, titoli di coda per Garcia: vicino l’accordo con Tudor

Il Napoli volterà pagina nelle prossime ore. Rudi Garcia ha detto già ciao a , coNapolin il tecnico che ha lasciato la città nelle prime ore della mattina di lunedì. L’avventura del francese ha detto quindi addio dopo una parentesi italiana non troppo esaltante in azzurro. Il futuro potrebbe essere legato ad Igor Tudor, che nelle prossime ore dovrebbe rientrare in Italia per approdare sotto l’ombra del Vesuvio.

L’offerta del presidente è stata di un contratto di sette mesi più l’opzione per un altro anno nel caso in cui si dovessero raggiungere determinati obiettivi, con ingaggio attorno ai due milioni di euro. Il croato avrebbe avuto dei dubbi, chiedendo un po’ di tempo a De Laurentiis per parlare con il suo agente. La sensazione è che domani ci dovrebbe essere la fumata bianca. E contestualmente anche l’ufficialità dell’esonero di Garcia, che guadagnerà lo stipendio fino a giugno dopodiché sarà libero visto e considerato che aveva un contratto con opzione a favore del club.