Sacchi: “Lotta scudetto tra Inter e Juve? Presto per dirlo, ma gli indizi sono parecchi”

Arrigo Sacchi ha detto la sua dopo l’ultimo turno di Serie A, che ha ribadito come le contendenti per lo scudetto siano ormai solo Inter e Juventus: “E’ ancora presto per dire che la lotta sia ristretto al duello Inter-Juve, tuttavia gli indizi sono parecchi. Finora entrambe le squadre hanno dimostrato una continuità di rendimento che le fa preferire agli altri rivali, spesso vittime di incomprensibili inciampi e di mancanza di attenzione. Tuttavia i giochi si decidono spesso tra marzo e aprile, quando entrano nel vivo le competizioni europee – ha detto a La Gazzetta dello Sport – A tal proposito la Juve ha un vantaggio perché, non disputando le coppe, Allegri può lavorare con il gruppo tutta la settimana, evitando trasferte stressanti. Lo scontro diretto del 26 novembre? Indirizzerà il giudizio, senza però dire tutta la verità“. Infine, su Milan e Napoli: “Attualmente sembrano fuori dai giochi. Il Napoli è finito in un tunnel dal quale non riesce a uscire, mentre i rossoneri sono troppo altalenanti“.