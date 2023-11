Atp Finals 2023, talk a Torino con Sinner e Alcaraz davanti a centinaia di persone

Centinaia di persone si sono radunate fuori dal Nike Store di Via Roma a Torino per l’incontro organizzato dal celebre marchio con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. In un talk moderato da Federico Russo e Matilde Gioli, i due tennisti, presenti nel capoluogo piemontese per le Atp Finals, hanno svelato qualche aneddoto e risposto ad alcune domande, relative al tennis e non. Sinner ad esempio ha ricordato con piacere la prima vittoria contro Medvedev, mentre per Alcaraz un momento indimenticabile è stato l’incontro con il suo idolo Rafa Nadal. Per quanto riguarda il piatto preferito ha prevalso il patriottismo (paella da una parte, pizza dall’altra), mentre sulle scarpe preferite Alcaraz ha risposto Jordan e Sinner ha scherzato: “Quelle che mi dà la Nike“.

Non solo risate ma anche discorsi più profondi, come ad esempio il ruolo della sconfitta nello sport. “Quando perdo sono motivato ad allenarmi ancora più duramente” ha spiegato lo spagnolo, spalleggiato da Jannik: “La sconfitta è la parte più brutta, ma proprio le giornate storte ti aiutano a capire dove lavorare. Fa tutto parte del processo di crescita“. Infine, su come ci si senta ad essere degli esempi per i più giovani, Alcaraz ha detto: “E’ fantastico. Cerco di portare in campo valori importanti“. Sinner ha invece risposto: “Ho sempre guardato i giocatori che hanno fatto la storia, ovvero Federer, Nadal e Djokovic. E’ incredibile che ora sia io un modello“.