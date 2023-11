Sci alpino, Shiffrin tranquillizza dopo la caduta: “Sto bene”

Una caduta che rischiava di compromettere il futuro prossimo della campionessa americana di Sci Alpino, Mikaela Shiffrin. La sciatrice nei giorni scorsi ha dovuto fare i conti con una rovinosa e pericolosa caduta in allenamento. Dopo alcuni giorni per capire l’entità dell’infortunio, la stessa Shiffrin ha voluto tranquillizzare tutti i suoi fans in vista dei prossimi impegni.

Attraverso i propri profili social la campionessa americana ha tenuto a far sapere che le sue condizioni fisiche sono ritornate ad essere ottimali dopo la caduta dei giorni scorsi. “Sto bene, recupererò giusto in tempo per le gare di Levi“. Sempre sui propri profili la Shiffrin ha mostrato i video che raccontano la caduta in allenamento.