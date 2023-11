Basket, Gandini: “Sul caso Caboclo mi schiero con Reyer Venezia”

Nel basket italiano in questi giorni ed in queste ore sono le ore del caso Caboclo, cestista brasiliano che inizialmente, in estate, aveva firmato per Venezia, ma che in Laguna non è mai arrivato. Lo stesso Caboclo, successivamente poi è sbarcato al Partizan Belgrado. Dopo che la FIBA ha convalidato questo arrivo, la Rever Venezia ha fatto uscire un comunicato ufficiale con il quale ha chiarito la propria posizione, in disaccordo con quello statuito dalla stessa Fiba.

A schierarsi con la Reyer, è stato anche il Presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini che ha spiegato la sua posizione: “Sono al fianco della Umana Reyer Venezia in questa sconcertante vicenda e pronto a sostenerla nella difesa dei suoi interessi. Come rappresentante di LBA e dei suoi club, nell’assumere questa posizione a favore di uno degli associati che ha oggi intrapreso una battaglia legale a livello internazionale per la tutela dei suoi diritti, non posso che esprimere il desiderio che situazioni come questa non possano mai più ripresentarsi in futuro“.