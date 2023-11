Atp Finals 2023, la stampa estera celebra Sinner: “Vittoria superba, Jannik magistrale”

La vittoria di Jannik Sinner ai danni di Novak Djokovic alle Atp Finals 2023 di Torino ha fatto il giro del mondo. Non poteva essere altrimenti vista la clamorosa prestazione dell’azzurro, capace di sconfiggere per la prima volta in carriera Nole dopo tre ore di battaglia e davanti al proprio pubblico. “Sinner magistrale” ha titolato L’Equipe, mentre As ha optato per “Sinner ‘laureato’“, come a voler sottolineare che l’azzurro ha superato l’ultimo esame che gli mancava. Il Guardian ha parlato di “Vittoria superba“, mentre Marca ha evidenziato l’incredibile “forza ed equilibrio” del numero uno d’Italia. Infine, la Bbc ha dato risalto ai complimenti che Djokovic ha rivolto a Jannik e la felicità di quest’ultimo per essere riuscito nell’impresa.