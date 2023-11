Al Ittihad, Lopetegui rifiuta la panchina: Benzema ancora senza allenatore

Karim Benzema ancora senza allenatore. Come riporta As, Julen Lopetegui avrebbe rifiutato la panchina dell’Al Ittihad, che negli scorsi giorni ha esonerato Nuno Espirito Santo e che adesso cerca un sostituto. Lo spagnolo, ex Nazionale iberica e Real Madrid, è convinto di poter allenare in questa stagione subentrando in corsa in Premier League o in un top campionato europeo. Per la formazione saudita, che giocherà anche al Mondiale per Club, salgono le quotazioni dell’ex River Plate Marcelo Gallardo.