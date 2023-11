Italia Under 21, Nunziata: “Contro San Marino non possiamo sbagliare”

“A volte si pensa che venire in Nazionale dia delle motivazioni, ma non sempre è così. Bisogna sempre lavorare sulle motivazioni. In campo deve andare sempre la squadra migliore, al di là dell’avversario. Non possiamo più sbagliare. Che tipo di avversario mi aspetto? Io voglio che la mia squadra giochi il nostro calcio, l’importante è che noi facciamo la nostra partita. San Marino è una squadra che si chiude molto e che riparte in contropiede. Sarà fondamentale stare attenti alle marcature preventive e alla riaggresione, se riusciremo a fare questo sicuro giocheremo una buona partita”. Così Carmine Nunziata, tecnico dell’Under 21, presenta in conferenza stampa il prossimo impegno degli azzurrini, attesi domani dalla gara di qualificazione agli Europei del 2025 contro San Marino. Poi una parentesi sui singoli a partire da Gnonto, “un ragazzo eccezionale, che si è presentato benissimo ma non avevo dubbi su questo. Gli piace giocare a calcio e so che lo farà anche con noi. Calafiori? Ha avuto grande voglia di tornare a giocare dopo l’infortunio, è andato in Svizzera, è tornato in italia e sta facendo molto bene. Difficilmente uno migliora non giocando, lui sta avendo una crescita importante”, conclude Nunziata