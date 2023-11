Atp Finals 2023, Jannik Sinner è già a Torino: il VIDEO integrale del suo primo allenamento

di Antonio Sepe 46

Jannik Sinner non ha perso tempo e, dopo il ritiro dal torneo di Parigi-Bercy, si è subito recato a Torino, sede delle Atp Finals 2023. L’azzurro vuole farsi trovare pronto per quello che si prospetta come uno degli impegni più importanti della stagione ed ha subito cominciato ad allenarsi.

Sinner è uno dei tennisti più in forma tra gli 8 qualificati al Master di fine anno ed in più avrà l’opportunità di giocare davanti al pubblico di casa. Come se non bastasse, si gioca sulla sua superficie preferita, ovvero il veloce indoor. I presupposti per fare bene dunque ci sono tutti e Jannik non vuole lasciare nulla al caso, perciò ha già iniziato a prendere confidenza con le condizioni di gioco. Sul canale YouTube di Tennis TV è stato pubblicato il video integrale del suo primo allenamento al Circolo La Stampa: eccolo di seguito.