F1, Wolff: “Peggior weekend degli ultimi 13 anni della Mercedes”

Il GP del Brasile non ha certamente sorriso alla Mercedes, che ha racimolato solo un ottavo posto con Lewis Hamilton, mentre George Russell si è ritirato. Il team principal Toto Wolff non ha usato mezzi termini per descrivere il weekend di Interlagos: “Totalmente sconcertante, inaccettabile per tutti noi. Siamo una struttura adeguata, una squadra solida, ma quella vista oggi non lo sembrava. È interessante notare che in tre gare consecutive abbiamo conquistato due seconde posizioni al termine di gare in cui siamo stati competitivi, e una settimana dopo non ci siamo stati. Per quanto mi riguarda questo è stato il peggior weekend degli ultimi 13 anni“.

A complicare le cose nelle due gare disputate dalla Mercedes a Interlagos è stata la cattiva gestione degli pneumatici nonostante un carico aerodinamico elevato che ha reso la vettura molto lenta sui rettilinei. Wolff ha in parte confermato le voci emerse ieri, ovvero che alla base del problema di setup c’è stata una altezza elevata, scelta conservativa dovuta alla squalifica di Hamilton ad Austin: “Sì, abbiamo alzato troppo la macchina, ma non è stato solo questo il motivo che giustifica un fine settimana assolutamente negativo in termini di prestazioni. C’è qualcosa di sbagliato a livello meccanico, non è regolazione dell’ala posteriore e non può essere la sola altezza, perché stiamo parlando di un millimetro o due“.