Atp Finals 2023, 819mila spettatori per Sinner-Medvedev: è il secondo miglior ascolto di sempre su Sky

Ascolti da record per Sky in occasione delle Atp Finals 2023, di scena a Torino. Grazie alla finale raggiunta da Jannik Sinner, l’emittente ha registrato numeri da urlo nell’arco di tutta la settimana. Basti pensare che la semifinale tra Sinner e Medvedev, vista da 819 mila spettatori medi con il 5,4% di share e un picco di 1 milione 58 mila spettatori durante il terzo set, rappresenta il secondo migliore ascolto di sempre per una sfida di tennis su Sky. Al primo posto c’è ovviamente la finale di Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic.

Molto gettonati anche gli studi pre e pre e post match, seguiti rispettivamente da 87 mila e 438 mila spettatori medi. Numeri positivi, infine, anche per la seconda semifinale, in cui si sono sfidati Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Il match è stato visto da 572 mila spettatori medi con il 3% di share, mentre gli studi pre e post partita hanno ottenuto 132 mila e 261 mila spettatori medi. L’appuntamento è dunque per le ore 18:00 di oggi, domenica 19 novembre, per una storica finale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.