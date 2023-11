Cannavaro: “Spero nell’occasione giusta per tornare ad allenare. Napoli? Non c’è mai stato niente”

In un’intervista rilasciata a Mediaset, Fabio Cannavaro ha commentato le voci che lo vedevano tra i possibili sostituti di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli: “Non c’è mai stato nulla. Non ci ho neppure creduto visto che non sono stato chiamato. Durante Napoli-Empoli mi sono seduto a De Laurentiis semplicemente per educazione. Mazzari? Conosce già l’ambiente, mi auguro che risolva la situazione“.

Cannavaro non ha poi nascosto il suo desiderio di tornare ad allenare: “Stare fermo non è una mia decisione, ma degli altri. Io voglio allenare e mi auguro vivamente che arrivi l’occasione giusta. Qualunque offerta va presa in considerazione, che sia Italia oppure Europa. In Asia ho lavorato bene, vincendo anche due campionati, e in molti hanno apprezzato il mio lavoro“. Infine, l’ex calciatore ha concluso: “Credo sia limitante essere valutato solo per ciò che è successo a Benevento. Prendete ad esempio De Zerbi: nei primi anni è andato male, adesso allena in Premier League. Anche Lippi fu esonerato, ma poi vinse i Mondiali“.