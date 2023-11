Napoli, Zielinski lascia il ritiro della Polonia: diagnosticata l’angina

Piotr Zieliński ha lasciato il ritiro della nazionale polacca, dopo che il medico della Nazionale “ha diagnosticato al giocatore l’angina”, scrive la Federcalcio locale. “Nonostante le cure immediate, le condizioni del giocatore non sono migliorate abbastanza da consentirgli di prendere parte all’allenamento e alla partita di martedì contro la Lettonia”, si legge nella nota. Pertanto, Piotr Zieliński è tornato a Napoli, fa sapere la Federazione polacca. Un forfait che per la Polonia va ad aggiungersi a quello di Paweł Bochniewicz. E adesso è il Napoli ad attendere con ansia il giocatore. Walter Mazzarri spera di avere il centrocampista presto a disposizione in vista di un ciclo di gare che vedrà i partenopei sfidare Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus.