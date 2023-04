Atp Estoril 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 7 aprile con Cecchinato

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Estoril 2023 della giornata di venerdì 7 aprile. Si giocano i quarti di finale, con il piatto forte senza dubbio rappresentanto dalla sfida in sessione serale tra la prima testa di serie del tabellone Casper Ruud e il detentore del titolo Sebastian Baez. Ma gli occhi degli italiani saranno puntati su Marco Cecchinato, che apre la giornata contro Davidovich Fokina in un match molto complicato. Di seguito il programma completo.

ESTADIO MILLENNIUM

Ore 13:00 – Cecchinato vs (3) Davidovich Fokina

a seguire – (6) Kecmanovic vs (2) Hurkacz o Zapata Miralles

Non prima delle ore 18:00 – (4/WC) Bautista Agut o Halys vs Thiem

a seguire – (1) Ruud vs (5) Baez