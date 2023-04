Serie C 2022/2023, due punti di penalizzazione per l’Imolese: la nuova classifica del girone B

Due punti di penalizzazione in classifica per l’Imolese in virtù del mancato versamento delle ritenute Irpef per quanto riguarda gennaio-agosto 2022 e la mensilità di dicembre 2022. Lo ha deciso il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, e la pena è afflittiva, dunque sarà scontata nella stagione sportiva corrente, oltre a un’ammenda di 8.000 euro con diffida. La squadra romagnola, che milita nel girone B di Serie C, scende quindi a quota 30 punti, restando penultima. Ecco di seguito la nuova classifica del raggruppamento in questione.

Entella 74

Reggiana 74

Cesena 70

Carrarese 59

Gubbio 58

Ancona 55

Pontedera 53

Siena 48

Lucchese 47

Rimini 45

Fermana 43

Recanatese 43

Fiorenzuola 39

Torres 39

Olbia 38

S. Donato Tavarnelle 34

Vis Pesaro 33

Alessandria 32

Imolese 30

Montevarchi 27