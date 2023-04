Juventus, rinnovata la collaborazione con Save the Children: avanti insieme fino al 2026

Nella giornata odierna l’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha fatto visita al nuovo Hub Educativo del quartiere Vallette, a Torino, a fianco della CEO di Save the Children, Daniela Fatarella. Le due società, infatti, hanno confermato l’importante collaborazione iniziata nel 2019 e caratterizzata dal sogno comune di investire sulle nuove generazioni, intervenendo nei contesti e situazioni esposti a maggiore fragilità sociale. Per prima cosa la partnership ha permesso la riqualificazione dell’Hub Educativo 0-18 un luogo eterogeneo, che vede coesistere famiglie italiane e nuclei stranieri di immigrazione più recente, a 800 metri dall’Allianz Stadium, sito in uno dei sette quartieri torinesi fortemente esposti a fragilità economica e sociale. Juventus e Save the Children, dunque resteranno insieme fino al 2026.

Il club bianconero, dunque, ha deciso di compiere un altro passo in avanti continuando nel suo impegno a favore dell’inclusione e dell’integrazione e rinnovando per un ulteriore triennio la collaborazione con Save the Children a favore del territorio e del nuovo Hub Educativo. Gli spazi di quest’ultimo raggiungono i 100mq garantendo così sinergia tra le attività del Punto Luce – rivolta a la fascia 6-18 anni – e Spazio Mamme – rivolto alla fascia 0-6. Dal giorno dell’apertura sono stati registrati circa 350 partecipanti tra i 6 ed i 18 anni, che frequentano il centro e partecipano alle diverse offerte educative, sportive e di accompagnamento allo studio. Nella fascia dei 0-6 anni ci sono oltre 300 partecipanti, mentre sono 190 le mamme che hanno aderito alle attività previste dello Spazio Mamme, cha sviluppato inoltre un ottimo servizio di consulenza legale, amministrativo, educativo e sociale rivolto alle famiglie.