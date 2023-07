Atp Eastbourne 2023, Paul e Cerundolo rispettano il pronostico: saranno loro a sfidarsi in finale

La finale dell’Atp 250 di Eastbourne 2023 metterà di fronte Tommy Paul e Francisco Cerundolo. Chiamati al doppio impegno i due giocatori, che dopo aver disputato i rispettivi match di semifinale (slittati a causa della pioggia) dovranno tornare in campo per l’atto conclusivo. Cerundolo ha avuto bisogno di appena quattro punti per battere lo statunitense McDonald. Il match era stato interrotto sul 5-2 in suo favore nel terzo set e, al rientro in campo, l’argentino ha staccato il pass per la finale grazie a un break a zero.

MONTEPREMI

PROGRAMMA E COPERTURA TV

Tutto facile anche per Tommy Paul, il quale ha impiegato appena 1h13′ per liquidare con lo score di 6-4 6-3 il francese Barrere. L’americano andrà dunque a caccia del primo titolo stagionale e del best ranking di numero 14. Cerundolo è invece il primo argentino negli ultimi 11 anni a raggiungere una finale su erba e sogna di diventare il primo argentino a vincere un titolo su questa superficie negli ultimi 29 anni.