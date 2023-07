F1 GP Austria 2023, Leclerc: “Condizioni di pista difficili, gestione del Q3 non è stata perfetta”

“La gestione del Q3 non è stata perfetta, ma queste condizioni di pista non hanno favorita una buona prestazione della macchina”. Queste le parole di Charles Leclerc al termine della sessione di qualifiche shootout per Sprint Race del Gran Premio d’Austria. “Non ho fatto un buon lavoro nella gestione del Q3 – ha aggiunto il monegasco – Ho spinto quando non dovevo, con gomme calde che non avevano grip. Il passo con queste condizioni di pista non è stato buonissimo, ma vedremo cosa potremmo riuscire a fare in gara. Spero che la pista sia o totalmente asciutta o totalmente bagnata, perché con queste condizioni intermedie non so se riusciremo a recuperare”.