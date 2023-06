Atp Eastbourne 2023, Barrere-Cerundolo sospesa per pioggia: gli aggiornamenti

E’ stata interrotta per pioggia la semifinale dell’Atp 250 di Eastbourne 2023 tra Gregoire Barrere e Francisco Cerundolo. I due giocatori, in campo da oltre due ore, sono stati fermati nel terzo set, con l’argentino a un solo game dal successo. 2-6 7-5 5-2 il punteggio in favore di Cerundolo, tornato anzitempo negli spogliatoi insieme al rivale a causa del maltempo. Di seguito tutti gli aggiornamenti.

Aggiornamento: il gioco non riprenderà prima delle 19:30.