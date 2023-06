Calciomercato: Pablo Mari ritorna al Monza, acquistato a titolo definitivo dall’Arsenal

Pablo Mari torna al Monza. Il difensore spagnolo, che ha giocato in biancorosso nella stagione 2022/2023, è stato acquistato a titolo definitivo dall’Arsenal. Il club brianzolo ha quindi esercitato il diritto di riscatto e i Gunners lo hanno confermato con un comunicato ufficiale: “Ringraziamo Pablo per il suo contributo al club e auguriamo a lui e alla sua famiglia il meglio in questa nuova avventura”.